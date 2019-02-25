SGK Başkanı prim borçluları için son tarihi açıkladı

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 28 Şubat'a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi. Bağlı, vatandaşların herhangi bir bankaya gittiğinde yapılandırmadan yararlanabileceğini söyledi.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı NTV'de katıldığı yayında özetle şunları söyledi;

"Vatandaşlarımız bir bankadan bile TC kimlik numarası ile ödeme yapabilecekler. Bir şekilde müracaat edip bizim kayıtlara girenler 28 Şubat'a kadar ödemeyi yapabiliyor.

31 Ağustos olan tarih 28 Şubat olarak belirlendi. SGK merkez müdürlüklerine gelmelerine gerek yok. İnternet üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Son yapılandırmada son gün saat 12'ye kadar merkez müdürlüklerimiz açıktı. Ödemenin son günü kuyruk olursa mağduriyete izin vermeyiz.

Şu ana kadar 7,5 milyar TL'lik bir tahsilat yaptık işverenler rahatladı. SGK ciddi bir fon temin etmiş oldu.

GSS borçlarını da vatandaşlarımız 28 Şubat'a kadar ödediklerinde gecikme faizleri silinmiş olacak.

"77 TL'LİK KATKI BEDELİ İLE BU HİZMETTEN YARARLANILABİLİYOR"

Vatandaşlar aylık 77 TL ödeyerek GSS kapsamında haklardan sahip olabilir. Dünyada en düşük maliyetli ve yüksek kapsamlı sağlık hizmeti. Vatandaş gelir testine gitmek istemezse de GSS'de en üst düzeyde prim yatıran sağlık güvencesine sahip olur. GSS konusunda bize herhangi bir şikayet gelmedi."

PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇİP ÖDEYEMEYENLER NE YAPMALI?

"Hiç problem yok. Hemen onun yapılandırmasını tadil edebiliriz. Zaman alan bir işlem değil. Düzenli prim ödeyenlerin de hakkını korumamız lazım.