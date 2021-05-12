Ekonomi SGK duyurdu! 24 Mayıs'ta resmen başlıyor

SGK duyurdu! 24 Mayıs'ta resmen başlıyor

Ekonomi

SGK duyurdu! 24 Mayıs'ta resmen başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, sınavla 50 denetmen yardımcısı alacak.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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SGK'nin "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacak. Sınava başvurular, e-Devlet üzerinden, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran mesai bitiminde sona erecek.

Adayların, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra "Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu"nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması ve ardından "tamam" ve "onayla" butonlarına basarak başvuruyu tamamlaması gerekiyor.

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