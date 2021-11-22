SGK hak tanıyor! 3 yıl erken emekli olabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sigortalı olarak çalışan annelere tanıdığı hak sayesinde siz de erken emekli olabilirsiniz. Doğum borçlanması hakkı kazanmak için ilk kez sigortalandığınız tarihten sonra doğum yapmış olmanız gerekiyor.

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde bu konuya ilişkin çok önemli bilgiler verdi. İşte o detay...

DOĞUM BORÇLANMASI ÜÇ YIL KAZANDIRIR

Soru: 3 Ağustos 1977 doğumluyum. 1 Eylül 1994 tarihinden sigortalı çalışmaya başladım ve 60 gün prim ödemem var. 1998 ve 1999 yıllarında doğum yaptım. 8 Nisan 2003’te devlet memuru olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olabilirim? Meliha ALABAY

Cevap: Emekli olmak için 20 tam yıl fiili hizmet süresi ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet sürenizi 20 tam yıla (7200 güne) tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Birinci doğumunuz ile ikinci doğumunuz arasındaki süreyi ve ikinci doğumunuzdan sonraki iki yıllık süreyi borçlanma hakkınız var. Şayet iki doğum nedeniyle borçlandığınız süre, 60 gün sigortalı süreniz ile birlikte 3 yılı geçerse (sorunuza göre geçmesi lazım) emeklilik yaşınız 55 olur. Doğum borçlanmasıyla hizmet sürenizi de tamamlamış olacağınızdan, borçlanmadan sonra görevinizden aylıksız ayrılıp, emekli olacağınız tarihe kadar çalışmazsanız, 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

2021 DOĞUM BORÇLANMASI ÜCRETLERİ

1 günlük: 38,16 TL

1 aylık: 1.144,8 TL

1 çocuk için toplam 720 günlük: 27.425

2 çocuk için toplam 1440 günlük: 54.950 TL

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI

Gereken başvuru şartları ise şöyle;