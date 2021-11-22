SGK hak tanıyor! 3 yıl erken emekli olabilirsiniz
Milyonlarca çalışanın gelecek planlarının en önemlisi emeklilik... Emekli olmak isteyen, prim gün sayısını dolduran ve borçlanmayla emeklilik planı yapan çalışanları yakından ilgilendiren çok önemli ayrıntılar... SGK'nın tanıdığı hakla 3 yıl erken emekli olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...
22 Kasım 2021, Pazartesi 09:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sigortalı olarak çalışan annelere tanıdığı hak sayesinde siz de erken emekli olabilirsiniz. Doğum borçlanması hakkı kazanmak için ilk kez sigortalandığınız tarihten sonra doğum yapmış olmanız gerekiyor.
Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde bu konuya ilişkin çok önemli bilgiler verdi. İşte o detay...
DOĞUM BORÇLANMASI ÜÇ YIL KAZANDIRIR
Soru: 3 Ağustos 1977 doğumluyum. 1 Eylül 1994 tarihinden sigortalı çalışmaya başladım ve 60 gün prim ödemem var. 1998 ve 1999 yıllarında doğum yaptım. 8 Nisan 2003’te devlet memuru olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olabilirim? Meliha ALABAY
Cevap: Emekli olmak için 20 tam yıl fiili hizmet süresi ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet sürenizi 20 tam yıla (7200 güne) tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Birinci doğumunuz ile ikinci doğumunuz arasındaki süreyi ve ikinci doğumunuzdan sonraki iki yıllık süreyi borçlanma hakkınız var. Şayet iki doğum nedeniyle borçlandığınız süre, 60 gün sigortalı süreniz ile birlikte 3 yılı geçerse (sorunuza göre geçmesi lazım) emeklilik yaşınız 55 olur. Doğum borçlanmasıyla hizmet sürenizi de tamamlamış olacağınızdan, borçlanmadan sonra görevinizden aylıksız ayrılıp, emekli olacağınız tarihe kadar çalışmazsanız, 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
2021 DOĞUM BORÇLANMASI ÜCRETLERİ
1 günlük: 38,16 TL
1 aylık: 1.144,8 TL
1 çocuk için toplam 720 günlük: 27.425
2 çocuk için toplam 1440 günlük: 54.950 TL
DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI
Gereken başvuru şartları ise şöyle;
- Sigorta başlangıcı tarihiniz doğumdan önce olmalı. Üstelik, staj için yapılan sigorta başlangıcı doğum borçlanması hesaplaması için geçerli.
- Eğer kamu çalışanıysanız ya da kendi işiniz varsa doğumdan önce sigortalılık durumunuzu tescil ettirmelisiniz.
- Doğum sonrası sizin adınıza hiçbir prim ödenmemesi gerekiyor.
- Borçlanma süresi içinde bebeğin hayatta kalması gerekiyor.
- Diyelim ki, ilk doğumunuzu yaptınız ve sonrasında 2 yıl dolmadan ikinci kez doğum yaptınız. İkinci doğumunuz için borçlanabileceğiniz 2 yıllık süreye, iki doğum arasında geçen süreyi de ekleyerek borçlanabilirsiniz.
- Haktan yararlanmak için SGK'ya resmi başvurunuzu iletmeniz gerekiyor.
- Eğer 4A ve 4B kapsamındaysanız son çalışmanızın geçtiği SGK İl Müdürlüklerine giderek başvurabilirsiniz. Diğer hak sahipleri de başvuruyu yapabilir.
- 4C kapsamındaysanız SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na dilekçe götürmelisiniz.
- Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.