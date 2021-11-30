SGK resmen duyurdu! Bu ödemeleri 5 yıl içinde almayı unutmayın

Bu karşılıksız ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destekleri almayan vatandaşlar için geriye dönük ödeme imkanı bulunuyor. Bunun için uygulanan yasal sınır 5 yıl.

ÇEYİZ DEVLETTEN

SSK veya Bağkur’lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası da ödeniyor. Bu ödeme yetim maaşının 24 katı oluyor. Başvuru nikahtan sonraki 5 yıl içinde yapılabilir. SGK il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvurulabilir.

DOĞUM İZNİ ÜCRETİ HEMEN HESAPTA

Çalışan anneye 112 günlük yasal izin sonrasında doğum izni yani rapor parası adı altında ödeme yapılıyor. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor. Doğum izni biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den ödemenin hesaba yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

BİR KEREYE MAHSUS VERİLİYOR

Analık sigortası kapsamında 4A’lı çalışan kadınlar ile eşi doğum yapan bu kapsamdaki erkeklerin eşine emzirme ödeneği (süt parası) veriliyor. Emzirme ödeneği bu yıl 232 lira. Miktarı her yıl değişen ödeme bir kereye mahsus veriliyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur’lu olması ve en az 120 gün prim ödemesi bulunması yeterli.

CENAZEYİ KALDIRMA PARASI

Sigortalı olarak en az 360 gün prim bildirilmiş olanlar ile SGK’dan aylık ve gelir alanların ölümü halinde hak sahiplerine 918 lira cenaze ödeneği veriliyor. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bağkur’lular ve memurlar da bu ödenekten faydalanabiliyor. Ödemede öncelik eş ve çocukların. Eş ve çocuk yoksa, ödemeyi anne, baba ya da kardeş alıyor. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak gerekiyor.

827 LİRA 65 YAŞ AYLIĞI

Yaklaşık 800 bin kişi bu yardımlardan faydalanıyor. 827 lira olan 65 yaş aylığını alabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; ‘yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak.

İSTİRAHAT İMKANI

Raporlu olan ve ayakta tedavisi süren kişilere günlük kazancının 2/3’ü, yatarak tedavisi sürenlere günlük kazancının yarısı tutarında SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat) ödeniyor. Bu yıl için bu tutarlar yatan hastalar için en az 59 lira, ayaktaki hastalar için 79 lira olarak belirlendi. Parayı Bağkur’lu da alabiliyor.

MUHTAÇ ENGELLİYE

Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü her ay 1.125 lira maaş ödüyor. Aylık ortalama gelirin muhtaç aylığı miktarını (1.125 lira) geçmemesi şartı var.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet ‘SGK sorgulama’ üzerinden sorgulanabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.