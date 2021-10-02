Türkiye SGK resmen duyurdu! Ücretsiz, milyonları kapsıyor

SGK resmen duyurdu! Ücretsiz, milyonları kapsıyor

Türkiye

SGK resmen duyurdu! Ücretsiz, milyonları kapsıyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya adresinden grip aşısı ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. İşte girip aşıları ile ilgili merak edilen açıklamanın detayları…

02 Ekim 2021, Cumartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu yılda bir defaya mahsus milyonlarca vatandaşın eylül-şubat dönemi içerisindeki grip aşılarını karşılayacak.

KİMLERİN GRİP AŞI ÜCRETLERİ ÖDENİYOR?

Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerde herhangi bir belge aranmaksızın grip aşılarının karşılanacağı belirtildi.

Bazı kronik hastalık taşıyanlar; Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi  alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün.

Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları da ücretsiz grip aşısı yaptırabiliyor. Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.


GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

TEİS Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, “Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir” ifadelerini kullandı.

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