Ekonomi SGK'dan GSS hatırlatması! Prim borçlarını yapılandırmak için son gün...

SGK'dan GSS hatırlatması! Prim borçlarını yapılandırmak için son gün...

Ekonomi

SGK'dan GSS hatırlatması! Prim borçlarını yapılandırmak için son gün...

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları olanlar için hatırlatma yaptı. GSS prim borçları otomatik olarak yapılandırıldı. Genel Sağlık Sigortası prim borçları olanlar dikkat! Yapılandırma için son gün geliyor. Gecikme cezası ve zammı silinecek. İşte detaylar...

29 Aralık 2021, Çarşamba 10:47 Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları otomatik olarak yapılandırıldı. Yapılandırmanın avantajlarından yararlanmak için ise son gün 31 Aralık.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Kanun 2021 yılı Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını kapsıyor. GSS sistemine prim borcu olan vatandaşların borçları başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak yapılandırıldı. Vatandaşların Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanabilmesi için GSS prim borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemesi gerekiyor.

GECİKME CEZASI VE ZAMMI SİLİNİYOR

31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı otomatik olarak siliniyor. Borcunu ödeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecekler.

Vatandaşlar otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ‘’GSS 7326 Yapılandırma Prim Tahsilatı’’ menüsünden ödeyebilecekler.


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