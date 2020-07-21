Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, Shadow Warrior 3’ü PC için duyurdu. 2021’de oyuncularla buluşacak olan yeni oyun, tıpkı serinin diğer yapımlarında da olduğu gibi Lo Wang’ın maceralarını konu alacak.

Shadow Warrior 3’te oyuncuları nasıl bir hikâye bekleyeceği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak oyunun Steam sayfasında yer alan açıklamada, ana karakterimiz Lo Wang’ın, Orochi Zilla’nın sonsuz hapishanesinden istemeden serbest bıraktığı eski bir ejderhayı yakalamaya çalışacağından bahsediliyor.

FPS tarzındaki Shadow Warrior 3, PC platformu için 2021 yılında piyasaya sürülecek. Yayınlanan 17 dakikalık yeni oynanış videosunda Shadow Warrior 3'te kahramanımızı Way to Motoko görevinde görüyoruz.



