Shakespeare sözleri: En güzel aşk, hayat, sevgili sözleri

Shakespeare sözleri, aşk hayat ve sevgili konularında sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler tarafından en çok aranan içerikler arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük yazarlarından sayılan Shakespeare’in en güzel aşk, hayat, sevgili sözlerini bir araya getirdik…

SHAKESPEARE SÖZLERİ

Şimdi, acı gibi görünen tüm acılar, o zaman, seni kaybetmenin yanında çıkacak acı olmaktan.

Beğendiğiniz bedenlere, hayalinizdeki ruhları koyup, aşk sanıyorsunuz.

Uzun ömürlü bir ilişkinin sırrı; sadece aranan kişiyi bulmak değil, ‘aynı zamanda aranan kişi olmaktır.

İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi.

Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.

Eğer hayat terazimizin zevk kefesiyle denkleşecek bir akıl ve muhakeme kefesi olmasaydı kanımızdaki azgınlık, tabiatımızdaki kötülük bize en olmayacak işler yaptırırdı.

Aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır.

Allah size bir yüz vermiş; bir tane de siz eklemeyin.

Beğendiğiniz bedenlere, hayalinizdeki ruhları koyup, aşk sanıyorsunuz.

Cehalet Tanrı’nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Düşüncelerin neyse hayatın da odur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir.

Unut gitsin adımı, arkamdan da ağlama, gözyaşınla da eğlenir, onu da alıp-satar bu dünya.

Geçmiş bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur.

İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

Bu ayrılmamız hem kalış hem gidiştir ikimiz için sen ne kadar kalsan da geliyorsun benimle ben ne kadar gitsem de kalıyorum seninle.

Vazgeçtim dünyamdan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız koymak var. O koyuyor adama.

Benim sevgim böyledir. Varlığım senin hepten: her suçu üstlenirim, yeter ki haklı çık sen…

Öyle körkütük sadık bir köledir ki sevda, seni kötü göremez bin kötülük yapsan da.

Neyi düşünüyorsak oyuzdur. Kişinin düşüncesi düşünün rengine boyanmıştır.

En zoru da insanın kendi kendini teselli etmek zorunda kalmasıdır.

Benim sevgim böyledir. Varlığım senin hepten: her suçu üstlenirim, yeter ki haklı çık sen…

Yaşam gezinen bir gölgeden ibaret zavallı bir komedyen, bağıra çağıra saatini doldurur sahnede ve bir daha duyulmaz olur sesi; bir ahmağın anlattığı masaldır bu, avazı çıktığınca, hiddetli ve hiçbir anlamı olmayan.

Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir, boş yere üzülen ise kendi kendini soyar.

SHAKESPEARE’İN EN GÜZEL AŞK, HAYAT, SEVGİLİ SÖZLERİ

Yaşam gezinen bir gölgeden ibaret zavallı bir komedyen, bağıra çağıra saatini doldurur sahnede ve bir daha duyulmaz olur sesi; bir ahmağın anlattığı masaldır bu, avazı çıktığınca, hiddetli ve hiçbir anlamı olmayan.

İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Yaslanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için.

Bir insana yaraşan her şeyi yapmayı göze alırım; ama daha fazlasını göze almak insanlık değildir.

Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.

Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.

Cehalet Tanrı’nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Erkekler mi daha akıllıdır kadınlar mı? Elbette ki kadınlar. Çünkü bacağı güzel diye, hiçbir kadın askıntı olmaz bir erkeğe...

Felaket, dost sayısını sıfıra indirir.

Sapkın eski niyetler bile kutsal kitaptan çalınırken, ben en çok şeytanı oynarken aziz gibi görünürüm.

En zoru da insanın kendi kendini teselli etmek zorunda kalmasıdır.

Kadın çok defa hoşlandığı şeye dudak büker.

Erkekler mi daha akıllıdır kadınlar mı? Elbette ki kadınlar çünkü bacağı güzel diye, hiçbir kadın askıntı olmaz bir erkeğe...

Erkeklere sevgilerini sık söyleyen kadınlar en az seven kadınlardır.

Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? “Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar.”

Şimdi, acı gibi görünen tüm acılar, o zaman, seni kaybetmenin yanında çıkacak acı olmaktan.

İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk görür; kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür.

Herkese kulağını, ama çok azına sesini ver.

Kaçınılmaz felaketler karşısında sızlanmak, gülmek kadar aptalcadır.

İnsanı yoran yaşadığı hayat değil, taşıdığı maskelerdir.

Dünü ya da bugünü değil anı yaşamalısınız çünkü şimdi olacaksa bir şey; yarına kalmaz. Yarına kalacaksa eğer; bugün olmaz.

Değerli adam için şeref, hayattan çok daha ağır basar.

Geçmiş bir dost için yakınmak yeni dertler edinmektir.

Dilenciler ölürken kuyruklu yıldız görünmez; büyüklerin ölümü tutuşturur gökleri bile.

İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir.