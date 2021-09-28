Futbol Shakhtar Donetsk- Inter berabere kaldı

Shakhtar Donetsk- Inter berabere kaldı

Futbol

Shakhtar Donetsk- Inter berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların ikinci haftasına, iki maçla başlandı.

28 Eylül 2021, Salı 22:28 Son Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan Ajax-Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk-Inter maçları sona erdi.

C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımı, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Öte yandan, Ajax'ın Fildişi Sahilli santrforu Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk iki maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu.

​​​​​​​Shakhtar Donetsk ile Inter golsüz berabere kaldı

D Grubu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Kiev Olimpiyat Stadı'nda İtalya'nın Inter takımını ağırladı.

İki takım, maç boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla Shakhtar Donetsk ile Inter, grubunda ilk puanlarına ulaştı.

AA

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