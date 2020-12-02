B Grubu'nda yer alan İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Ev sahibi ekip, 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada Manor Solomon'un golleriyle Kiev'deki karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İspanya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i rövanşta da yenmeyi başardı.

Gruptaki puanını 7'ye çıkartarak 2. sıraya yükselen Ukrayna ekibi, son 16 şansını sürdürdü. Turu garantileme fırsatını değerlendiremeyen 7 puandaki Real Madrid ise 3. sıraya geriledi.

Salzburg deplasmanda güldü

A Grubu'ndaki mücadelede ise Avusturya'nın Salzburg takımı, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-1 mağlup etti.

Salzburg'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 41. dakikalarda Mergim Berisha ile 81. dakikada Karim Adeyemi attı. Ev sahibi ekibin tek golü 79. dakikada penaltıdan Anton Miranchuk'tan geldi.

Salzburg, bu galibiyetle puanını 4'e yükselirken, Lokomotiv Moskova 3 puanda kaldı.

AA







