Magazin Shakira 'Hadise'si

Shakira 'Hadise'si

Magazin

Shakira 'Hadise'si

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Amerika- Miami’de düzenlenen ‘54. Super Bowl’da kırmızı kostümü ve dansıyla dünyayı kendisine hayran bıraktı.

05 Şubat 2020, Çarşamba 08:17 Son Güncelleme:
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Shakira'nın hayran bırakan şovu Türkiye’de tartışma yarattı. Şöyle ki; sosyal medya Shakira ile Hadise’nin 2009’da katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki dansını ve kostümünü karşılaştırdı. Videoları yan yana paylaşıp başlığı da attılar:

“Shakira, Hadise’yi taklit etti”

Yıllardır Beyonce ve Shakira'yı taklit ettiği için eleştiriliyordu

Bu karşılaştırma Hadise’yi eğlendirmiş. Pop yıldızı yorumlara çok gülmüş. Hadise yıllardır Shakira’yı taklit ettiği için eleştiriliyordu.

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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