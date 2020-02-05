Shakira'nın hayran bırakan şovu Türkiye’de tartışma yarattı. Şöyle ki; sosyal medya Shakira ile Hadise’nin 2009’da katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki dansını ve kostümünü karşılaştırdı. Videoları yan yana paylaşıp başlığı da attılar:

Yıllardır Beyonce ve Shakira'yı taklit ettiği için eleştiriliyordu

Bu karşılaştırma Hadise’yi eğlendirmiş. Pop yıldızı yorumlara çok gülmüş. Hadise yıllardır Shakira’yı taklit ettiği için eleştiriliyordu.

Müge Dağıstanlı/ POSTA