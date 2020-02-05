Shakira 'Hadise'si
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Amerika- Miami’de düzenlenen ‘54. Super Bowl’da kırmızı kostümü ve dansıyla dünyayı kendisine hayran bıraktı.
05 Şubat 2020, Çarşamba 08:17 Son Güncelleme:
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Shakira'nın hayran bırakan şovu Türkiye’de tartışma yarattı. Şöyle ki; sosyal medya Shakira ile Hadise’nin 2009’da katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki dansını ve kostümünü karşılaştırdı. Videoları yan yana paylaşıp başlığı da attılar:
“Shakira, Hadise’yi taklit etti”
Yıllardır Beyonce ve Shakira'yı taklit ettiği için eleştiriliyordu
Bu karşılaştırma Hadise’yi eğlendirmiş. Pop yıldızı yorumlara çok gülmüş. Hadise yıllardır Shakira’yı taklit ettiği için eleştiriliyordu.
Müge Dağıstanlı/ POSTA