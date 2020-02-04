Shakira zılgıt attı

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un devre arasında latin pop yıldızı Jennifer Lopez ile Kolombiyalı şarkıcı Shakira sahne aldı. Gecenin en çok konuşulan konusu ise Shakira'nın kameraya doğru dönerek attığı zılgıt oldu. Latin popçu, 6 dakikalık yalnız şovunda zurnaların eşlik ettiği orta doğu ezgileri, afrika esintileri ve latin notalarına yer verdi. Shakira'nın zılgıtı Afrika tınıları sırasında atması dikkat çekti. Video sosyal medyada defalarca paylaşılırken, Amerikalılar zılgıta anlam veremedi. Zılgıt, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ortadoğu'da eğlence ve heyecan hissini açığa çıkarmak ve kutlama amaçlı yapılan ağızla ses çıkarma hareketi olarak tanımlanıyor.



