Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak olan milli basketbol takımında Shane Larkin şoku yaşanıyor. Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve Kanada'ya götürülmedi.
24 Haziran 2021, Perşembe 11:35 Son Güncelleme:
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Kamp sırasında sakatlığı tekrar eden ve çekilen son MR'ında bel fıtığı nükseden Larkin, TBF Sağlık Kurulunun da değerlendirmesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.
Milliler, grupta ilk ikide yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşılaşacak.
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