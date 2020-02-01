Shane Larkin Türkiye için sahaya çıkacak

Anadolu Efes'te forma giyen yıldız oyuncu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Larkin, şu sözleri kullandı;

''Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim''



