Shane Larkin Türkiye için sahaya çıkacak
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.
01 Şubat 2020, Cumartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes'te forma giyen yıldız oyuncu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Larkin, şu sözleri kullandı;
''Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim''
https://www.instagram.com/p/B8BdRamHA4t/
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