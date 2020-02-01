Basketbol Shane Larkin Türkiye için sahaya çıkacak

Shane Larkin Türkiye için sahaya çıkacak

Basketbol

Shane Larkin Türkiye için sahaya çıkacak

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.

01 Şubat 2020, Cumartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes'te forma giyen yıldız oyuncu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Larkin, şu sözleri kullandı;

''Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim''

https://www.instagram.com/p/B8BdRamHA4t/

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