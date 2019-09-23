Anadolu Efes'te ikinci sezonuna girecek olan yıldız basketbolcu Shane Larkin, takımın medya gününde açıklamalarda bulundu.

Özellikle Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynama konusunda çarpıcı ifadeler kullanan 26 yaşındaki oyuncu, "Bir yıldır buradayım. Kariyerimde ilk kez iki yıl bir yerde oynayacağım. Burası evim gibi. Burada çok mutluyum. Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur. Resmi bir teklif yok ama gelirse bununla hemen ilgilenirim. Neler olacak göreceğiz. Ama paylaştığım gibi forma üzerimde güzel durdu" dedi.

Shane Larkin, kariyerinde daha önce Dallas Mavericks, Texas Legends, New York Knicks, Brooklyn Nets, Baskonia ve Boston Celtics takımlarında oynadı. Oynadığı hiçbir takımda 1 seneden daha uzun kalmayan Larkin'in iki sene oynayacağı ilk takım Anadolu Efes oldu.

ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla Final Four'da final oynama ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk başarısı gösterdi. 2019 EuroLeague playoff'larının en skorer oyuncusu olan Larkin, maç başına 20 sayı ortalamasıyla oynamıştı.