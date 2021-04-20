Magazin Shang-Chi The Legend of The Ten Rings ilk teaser'ı yayında

Shang-Chi The Legend of The Ten Rings ilk teaser'ı yayında

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Shang-Chi The Legend of The Ten Rings ilk teaser'ı yayında

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni kahramanı Shang-Chi'yi anlatan Shang-Chi The Legend of The Ten Rings'in ilk tanıtımı yayınlandı.

20 Nisan 2021, Salı 15:56 Son Güncelleme:
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Simu Liu'nun başrolünde yer aldığı merakla beklenen Shang-Chi The Legend of The Ten Rings'in ilk teaser'ı resmi olarak paylaşıldı. Marvel'ın Black Panther ve Crazy Rich Asians'ın başarısının ardından filmi 2018'de bir öncelik haline getirdi. Amaç, MCU'nun ilk Asyalı süper kahramanını tanıtmak ve Asya ve Amerikan temalarını içeren bir filme sahip olmaktı. 

Shang-Chi The Legend of The Ten Rings konusu

Salgın sebebiyle önce çekimleri sonrasında da vizyon tarihi birkaç kez ertelenen yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor. Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücü. Babası tarafından suikastçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir.

Shang-Chi The Legend of The Ten Rings ne zaman vizyona girecek?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 3 Eylül 2021'de izleyici ile buluşacak. Pandemiden dolayı vizyona girmesi ertelenir mi ertelenmez mi henüz net değil.

Shang-Chi'nin ilk teaser'ı

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