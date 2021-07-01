LeBron James, Los Angeles Lakers formasıyla NBA play-off turunda elendikten sonra "Oyuncuların yeteri kadar dinlenemediğini düşünüyorum. Maç takvimi çok yoğun ve bu insancıl değil. 2-3 günde bir maç yapıyoruz ve uzun uçak yolculuklarına katlanmak zorunda kalıyoruz" demişti.
James'in NBA'deki oyuncuların abisi gibi olduğu ve bu tip sorunlarda fikir önderi gibi davrandığı biliniyor. Hatta siyasi ve sert söylemleri nedeniyle de geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette "ABD genelinde en sevilmeyen NBA oyuncusu" seçilmişti. Bu sivri açıklama sonrası eski yıldız Shaquille O'Neal, LeBron'u eleştirdi.
O'Neal, "Pandemi döneminde tam 40 milyon kişinin işten çıkarıldığını biliyor musunuz? Eğer yıllık 200 milyon dolar kazandığınız bir işiniz varsa şikayet etmemelisiniz, ben etmezdim. Hatta arka arkaya 3 gece bile sahaya çıkardım. Fikirlerini eleştirmiyorum ama bu şikayet edilecek bir durum değil.
Sokakta insanlar canı çıkana kadar çalışıyor. Bizse birkaç antrenman yapıp iki saat top oynuyoruz ve çok para kazanıyoruz. Benim düşüncem bu nedenle biraz daha farklı" dedi.
Lakers'ın efsanelerinden olan O'Neal, 2011 yılında emekli olmuştu. Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu olan O'Neal, özellikle Kobe Bryant'la Los Angeles Lakers'ın en parlak dönemlerini yaşamıştı. LeBron ve O'Neal ise Cleveland Cavaliers'ta kısa bir süre takım arkadaşı olmuştu.
Jose Mourinho ise yıllar önce buna benzer bir açıklama yapmıştı. Maç sonrası basın mensubunun sorduğu "Takım yorgun muydu? Üzerinizde baskı mı vardı?” sorusuna “Yorgun? Günde 15 saat çalışıp ayda bir kaç yüz euro kazanıp evine dönen baba yorgun olur. Biz değil... Baskı evine ekmek götürmeye çalışan insanların üzerinde olur. Biz spor yapıyoruz” cevabını vermişti.