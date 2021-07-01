James'in NBA'deki oyuncuların abisi gibi olduğu ve bu tip sorunlarda fikir önderi gibi davrandığı biliniyor. Hatta siyasi ve sert söylemleri nedeniyle de geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette "ABD genelinde en sevilmeyen NBA oyuncusu" seçilmişti. Bu sivri açıklama sonrası eski yıldız Shaquille O'Neal, LeBron'u eleştirdi.