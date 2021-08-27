Sharon Stone: Bir mucizeye ihtiyacımız var

1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmiyle yıldızı parlayan Sharon Stone, zor günlerden geçiyor. 63 yaşındaki oyuncunun yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu River Stone, çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyor. Dünyaca ünlü ABD'li aktris, Instagram hesabından minik River'ın yoğun bakım ünitesinde makinelere bağlı halde tedavi gördüğü bir fotoğrafını paylaştı.

'LÜTFEN ONUN İÇİN DUA EDİN'

Stone, "Yeğenim ve vaftiz oğlum River, beşiğinde çoklu organ yetmezliğiyle bulundu. Lütfen onun için dua edin. Bir mucizeye ihtiyacımız var" mesajını yazdı.

Oyuncunun yürek burkan gönderisine; Ruby Rose, Sharon Osbourneve ve Kate Hudson gibi ünlerin yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda destek mesajı geldi.

Sharon Stone'un bir takipçisi, sosyal medyada gündem olan paylaşıma, "Bunun senin için ve ailen için ne kadar kötü olduğunu sadece tahmin edebilirim" ifadelerini kullandı.

'ÇABUK İYİLEŞ KÜÇÜK ÇOCUK'

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise "Göründüğünden daha güçlü. Çabuk iyileş küçük çocuk" yorumunda bulundu.

River Stone, dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick'in oğlu. Minik bebeğin organ yetmezliğinin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.







