Sharon Stone yürek hoplattı

Amerikalı oyuncu Sharon Stone, Instagram paylaşımı ile yürek hoplattı.

61 yaşındaki ünlü yıldız, GQ dergisi için objektif karşısına geçti.

'NE YAPMAYI SEVİYORSANIZ ONU YAPIN'

Dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Stone, 'Ne yapmayı seviyorsanız onu yapın, ama her gün yapın. Ben dans etmeyi severim ve çok iyi dans ederim' notunu düştü.

Sharon Stone, ilerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çekti. Stone'un videosu 350 bine yakın izlenme sayısına ulaştı.