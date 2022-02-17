Magazin Sharon Stone'dan itiraf: Hala dolabımda

Sharon Stone'dan itiraf: Hala dolabımda

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Sharon Stone'dan itiraf: Hala dolabımda

ABD’li oyuncu Sharon Stone (63), 1992 yapımı ‘Temel İçgüdü’ filminin meşhur bacak bacağa attığı sahnesinde giydiği beyaz elbiseyi halen dolabında sakladığını açıkladı.

17 Şubat 2022, Perşembe 11:49 Son Güncelleme:
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Sharon Stone, çok konuşulan 'Temel İçgüdü' filminde aldığı düşük ücret nedeniyle sette kullandığı kostümlerin tamamına el koyduğunu söyledi.

500 BİN DOLAR!

Ünlü oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan filmden 500 bin dolar kazanırken, başrolü paylaştığı ABD'li aktör Michael Douglas (77) 14 milyon dolar almıştı.


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