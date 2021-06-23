Rol aldığı 'Temel İçgüdü' filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, meslektaşı Meryl Streep’i hedef aldı. Stone, Streep'in başarılı bir kadın olmasına rağmen Hollywood'da Streep gibi birçok kadın oyuncunun olduğunu dile getirerek sosyal medyada tartışma başlattı.

Stone, Streep ile eşit derecede yetenekli başka aktrisler olduğunu ancak Steep ile aynı ikonik statüye sahip olmadıklarını düşündüğünü açıkladı.

Stone sözlerine; "Herkes Meryl’e karşı rekabet etmeli. Bence Meryl inanılmaz derecede harika bir kadın ve oyuncu. Ama açıkçası, Meryl Streep kadar eşit derecede yetenekli başka aktrisler de var: Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet… Ama Meryl diyorsun ve herkes yere düşüyor. Ben Meryl’den çok daha iyi bir kötü karakter olabilirim ve eminim o da öyle der"" şeklinde devam etti.

Sosyal medyada gündem olan açıklamalar sonrasında bazı kullanıcılar Stone’u haklı bulduklarını ve konuşmaya devam etmesini yazarken; bazıları da tepkilerini dile getirerek Stone’un Streep ile aynı seviyede olmadığını belirtti.

Açıklamaları viral oldu

Sharon Stone’un röportajda söyledikleri yayınlandıktan kısa bir süre sonra hızla viral hale geldi ve pek çok kullanıcı kendi görüşünü paylaşmaya başladı. Kullanıcıların bazıları Stone’u haklı bulduklarını ve konuşmaya devam etmesini yazarken; bazıları da tepkilerini dile getirdi ve Stone’un Streep ile aynı seviyede olmadığını belirtti.