Magazin Sharon Stone'un kardeşi corona virüse yakalandı!

Sharon Stone'un kardeşi corona virüse yakalandı!

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Sharon Stone'un kardeşi corona virüse yakalandı!

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, kız kardeşinin corona virüse yakalandığını duyurdu. Stone, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" yazdı.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 11:49 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkileyen corona virüs, can almaya devam ediyor. Ünlü isimler de salgına karşı seslerini yükseltiyor. ABD’li oyuncu Sharon Stone virüsle ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. 62 yaşındaki Stone, kız kardeşi Kelly ve eşinin corona virüsüne yakalandığını söyleyerek hastane odasından fotoğraflar paylaştı.

'Bu odada yalnız kalmayı göze alabiliyor musunuz?'

Oyuncu, fotoğrafın altına ise, “Lupusu olan kardeşim Kelly Covid-19’a yakalandı. Bu onun hastane odası. Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı. Onun bağışıklık sistemi yok. Gittiği tek yer ise eczane. Bulunduğu bölgede semptomlarınız yoksa test yapılmıyor ve sonuçlar için beş gün bekliyorsunuz. Bu odada yalnız kalmayı göze alabiliyor musunuz? Kendiniz ve diğerleri için maske takın. Lütfen” notunu düştü.

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında Stone'un 'manevi büyükannesi' dediği Eileen Mitzman, corona virüs yüzünden hayatını kaybetmişti. Acısını sosyal medyada paylaşan Stone, gözyaşlarına boğulmuştu.



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