Magazin Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi

Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi

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Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi

Ünlü şarkıcı çift Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun birlikte yaşadığı eve hırsızlar, camı kırarak girdi. Çift evde olduğu için hızla kaçan hırsızlar yine de elleri boş dönmedi.

29 Mart 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı çift, Shawn Mendes ve Camila Cabello, hırsız korkusu yaşadı. Los Angeles’ta birlikte yaşadıkları eve camı kırarak giren şüpheliler, çiftin evde olduğunu fark edince evden kaçtı. Ancak hırsızlar hızlı davranarak, evden çıkmadan önce Mendes’in otomobil anahtarlarını çalmayı başardı.

TMZ’nin haberine göre, çiftin polisi çağırması üzerine eve gelen polisler hırsızları ellerinden kaçırdı. Hırsızların Mendes’in Mercedes SUV marka otomobiliyle kaçtıkları öğrenildi.

Henüz herhangi bir tutuklama yapılmazken, Los Angeles polisinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Yaklaşık iki yıldır birlikte yaşayan 24 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello ile 22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, karantina sürecini de birlikte geçirdi.

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