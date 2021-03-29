Dünyaca ünlü şarkıcı çift, Shawn Mendes ve Camila Cabello, hırsız korkusu yaşadı. Los Angeles’ta birlikte yaşadıkları eve camı kırarak giren şüpheliler, çiftin evde olduğunu fark edince evden kaçtı. Ancak hırsızlar hızlı davranarak, evden çıkmadan önce Mendes’in otomobil anahtarlarını çalmayı başardı.

TMZ’nin haberine göre, çiftin polisi çağırması üzerine eve gelen polisler hırsızları ellerinden kaçırdı. Hırsızların Mendes’in Mercedes SUV marka otomobiliyle kaçtıkları öğrenildi.

Henüz herhangi bir tutuklama yapılmazken, Los Angeles polisinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Yaklaşık iki yıldır birlikte yaşayan 24 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello ile 22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, karantina sürecini de birlikte geçirdi.



