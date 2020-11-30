Shazam ücretsiz Apple Music aboneliği veriyor

Apple Music’te yeni kullanıcılara ilk günden beri ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Geçen sene sonunda birçok farklı ülkede 6 aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği dağıtan Apple, şimdi de bir benzerini Shazam ile yapıyor. Yeni kampanyayla daha önce servise abone olmayanlara beş ay boyunca ücretsiz erişim fırsatı veriliyor.

Kullanıcılar iPhone veya iPad’lerinde Shazam’a bir şarkıyı dinlettikten sonra çıkan bilgi ekranında “Apple Music’te dinle” seçeneğine dokunduklarında karşılarına bir teklif çıkıyor. Burada daha önce Apple Music’e abone olmayanlara beş aylık ücretsiz deneme imkanı sunuluyor.

Teklifin 17.01.2020'ye kadar geçerli olduğunu ve ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Norveç, Hindistan ve İsveç gibi ülkelerde geçerli olduğu ifade edildi. Bu teklifin geçerli olduğu ülkeler arasında Türkiye ne yazık ki bulunmuyor.



