Futbol Sheffield United'dan Hatay için 'fidan' kampanyasına destek

Sheffield United'dan Hatay için 'fidan' kampanyasına destek

Futbol

Sheffield United'dan Hatay için 'fidan' kampanyasına destek

İngiltere'nin Sheffield United Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 19:27 Son Güncelleme:
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Sheffield United Kulübü'nün Türkçe Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Fenerbahçe'nin yaptığı 1907 adet fidan bağışına atıfta bulunularak, "Dostumuz Fenerbahçe'nin Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlara desteğine katkı sağlamak adına 1889 fidan da bizden. Hatay'ın ve Hatayspor'un yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise İngiltere ekibine Twitter üzerinden "Dostumuz Sheffield United da Hatay için yanımızda. Doğa hepimizin yaşam alanı. İyi ki varsınız." cevabını verdi.

AA


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