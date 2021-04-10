Türkiye SHGM açıklama geldi: İddialar asılsız

SHGM açıklama geldi: İddialar asılsız

Türkiye

SHGM açıklama geldi: İddialar asılsız

Rusya’dan, Türkiye’ye uçuş seferlerinin durdurulduğu iddiaları ile ilgili bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) haberlerin asılsız olduğu ve seferlerin devam ettiğini bildirdi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 22:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konuyla ilgili olarak SHGM’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda Rusya basın yayın organlarında ve Sosyal medya kanallarında Rusya ile ülkemiz arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu, ülkemize girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi istenileceği ve bu minvalde haberlere ve yayınlara yer verildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda konuyla ilgili Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararlarının olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir.

Bu bağlamda Rusya Devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp, daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir. Tüm ülkelere ait uçuşlar ile ilgili mevcut uygulamalar SHGM web sayfamıza sunulmuştur."

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dev yatırımlar nitelikli tasarımla marka oluyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Arıza dipte
Rauf Tamer
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan'dan 4 kritik uyarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Solo Türk gösterisi nefes kesti