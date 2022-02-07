Shiba coin fiyatı, kripto para piyasasında en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Gece saatlerindeki ani yükselişle birlikte gündeme gelen Shiba coin, 2022 Ağustos ayında "Ryoshi" adıyla bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulmuştu. Bitcoin ve Ethereum'da yaşanan durgunluğun ardından Shiba coin fiyatının hızlı yükselişi dikkatleri üzerine çekti…

7 ŞUBAT SHİBA COİNDE SON DURUM

7 Şubat Pazartesi sabah saat 09.30 itibariyle Shiba coin yüzde 23,32 oranındaki yükselişin ardından 0.0003764 TL seviyesinde işlem görüyor.

Aynı saatlerde Bitcoin yüzde 19,47 oranındaki değer artışıyla 0.000000000649, Etherium ise, 0,000000008972 TL seviyelerinde fiyata sahip.

SHİBA INU NEDİR?

Shiba Token adıyla da bilinen Shiba Inu, 2022 yılının Ağustos ayında "Ryoshi" adıyla bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan ve merkezi olmayan bir kripto para birimidir. İsmi, logosunda yer alan köpek türü Shiba Inu'dan geliyor ve Dogecoin'den ilham alınarak geliştirilmiştir fakat Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam ediyor.







