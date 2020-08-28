Shinzo Abe istifa etti
Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.
28 Ağustos 2020, Cuma 11:41 Son Güncelleme:
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Japonya'da yayın yapan kamu yayın kuruluşu NHK, Başbakan Shinzo Abe'nin bu akşam yerel saatle 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla istifasını açıklayacağını duyurdu.
65 yaşındaki Abe'nin istifa sebebi olarak sağlık sorunları gösteriliyor. Abe'nin uzun yıllardır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Abe, 2007 yılında yine sağlık sorunlarını sebep göstererek istifa etmiş ardından 2012'de yeniden göreve seçilmişti.
Shinzo Abe'nin görev süresi Eylül 2021'de dolacaktı. Shinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında sağlık nedenleriyle istifa ettiğini açıkladı.
Abe, basın toplantısında sağlığının geçen ayın ortalarında kötüleşmeye başladığını aktarırken kararı almasında bozulan sağlık durumunun vereceği siyasi kararları etkilemesini istememesinin etkili olduğunu söyledi.