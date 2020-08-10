Sibel-Ali Çarmıklı 40. yıldönümünü kutladı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sibel-Ali Çarmıklı çifti, evliliklerinde tam 40 yılı geride bıraktı. Yıllardır iş ve siyaset dünyasında önemli işlere imza atan çift bu yaz yoğun hayatlarına bir mola vererek evliliklerinin bu önemli dönüm noktasını dostlarıyla kutlamaya karar verdi. Bu özel davet için de Bodrum’un en muhteşem koylarından birine hakim Hapimag SeaGarden Resort, Bodrum’u seçti.

Otelin dışarıdan da misafir kabul eden, manzarası kadar muhteşem yemekleriyle de nam salan restoranı Laguna Lounge’da verdikleri yemek davetine çiftin yakın aile dostları katıldı. Ahmet Bayar, Mehmet Birgen, Levent Aydan, Atik Berberoğlu, Yeşim Yılmazcan, Burcu-Burç Özokutan, Nüket Türel, Ayşem Saraçoğlu, Ayşegül-Mehmet Şarlı, Banu-Sahir İkbal, Marien-Selim Melek, Didem-Levent Pekün gibi isimlerin katıldığı davette yemekler tesisin executive şefi Orhan Demirok tarafından hazırlandı. Konuklar eşsiz Ege Denizi manzarasına karşı çam ağaçları arasında kurulu Laguna’da doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda hatıra fotoğrafları da çektiren grup Sibel-Ali Çarmıklı çiftinin 40’ınci evlilik yıl dönümü yemek davetini verdiği Laguna’dan son derece mutlu ayrıldı.



