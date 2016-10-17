Sibel Can da kalp manto modasına uydu

Geçtiğimiz sezonun Sonbahar- Kış koleksiyonuna ait Saint Laurent imzalı kırmızı kalp şeklindeki kürk manto, Cara Delevingne, Kendall Jenner ve Rihanna’dan sonra şimdi de’ın üzerinde.’ın ‘sadece denedim’ notuyla paylaştığı kırmızı kalpli kürk mantonun fiyatı ise 15 bin dolar, yani ortalama 50 bin TL civarında.