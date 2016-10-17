Sibel Can da kalp manto modasına uydu

Hollywood yıldızlarının favori kalp mantosu şimdi de Sibel Can'ın üzerinde...

17 Ekim 2016, Pazartesi 12:08 Son Güncelleme:
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Sibel Can da kalp manto modasına uydu
Geçtiğimiz sezonun Sonbahar- Kış koleksiyonuna ait Saint Laurent imzalı kırmızı kalp şeklindeki kürk manto, Cara Delevingne, Kendall Jenner ve Rihanna’dan sonra şimdi de Sibel Can’ın üzerinde.

Sibel Can’ın ‘sadece denedim’ notuyla paylaştığı kırmızı kalpli kürk mantonun fiyatı ise 15 bin dolar, yani ortalama 50 bin TL civarında.


46 bin TL'lik kalp manto ünlülerin favorisi!


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