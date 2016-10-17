Sibel Can da kalp manto modasına uydu
Hollywood yıldızlarının favori kalp mantosu şimdi de Sibel Can'ın üzerinde...
Geçtiğimiz sezonun Sonbahar- Kış koleksiyonuna ait Saint Laurent imzalı kırmızı kalp şeklindeki kürk manto, Cara Delevingne, Kendall Jenner ve Rihanna’dan sonra şimdi de Sibel Can’ın üzerinde.
Sibel Can’ın ‘sadece denedim’ notuyla paylaştığı kırmızı kalpli kürk mantonun fiyatı ise 15 bin dolar, yani ortalama 50 bin TL civarında.
46 bin TL'lik kalp manto ünlülerin favorisi!
Sibel Can’ın ‘sadece denedim’ notuyla paylaştığı kırmızı kalpli kürk mantonun fiyatı ise 15 bin dolar, yani ortalama 50 bin TL civarında.
46 bin TL'lik kalp manto ünlülerin favorisi!