Sibel Can doğum gününü çocuklarıyla kutladı

49 yaşına giren şarkıcı Sibel Can, doğum gününü çocuklarıyla kutladı

01 Ağustos 2019, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
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Sibel Can doğum gününü çocuklarıyla kutladı

Sibel Can, 49'uncu yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Doğum günü kutlamasına Sibel Can'ın çocuklarının yanı sıra, Hakan Ural'ın son evliliğinden olan kızı da katıldı.

Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olmuştu.

Hakan Ural ile evliliğini noktalayan Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile evlenmiş, Emir'i dünyaya getirmişti.

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