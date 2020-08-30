Sibel Can isyan etti: Psikolojik şiddete ben de maruz kaldım

Sabah gazetesinin haberine göre Sibel Can, hakkında yapılan kilo haberlerine karşı sonunda sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı “Sibel Can kilo aldı, kilo verdi. Sanki bunu yazanlar, bunu diyenler kilo alıp vermedi. Tüm kadınlara yapılan, üstelik kadın bedeni üzerinden yapılan psikolojik şiddete ben de maruz kaldım” sözleriyle yapılan haberlerdeki ayrımcılığa dikkat çekti.

Çocuklarıyla tura çıktı

Yıllardır bikinili görüntü vermemek için yurt dışında tatil yapan şarkıcı Sibel Can, yurt içi tatilinde de görüntü vermemeyi başardı. Sibel Can, haftalığı 50 bin TL olan bir motoryat kiralayıp, çocuklarıyla tura çıktı.