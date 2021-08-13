Magazin Sibel Can, sahne kostümüyle beğeni aldı

Sibel Can, sahne kostümüyle beğeni aldı

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Sibel Can, sahne kostümüyle beğeni aldı

Sibel Can önceki gün Harbiye’de sevenleriyle buluştu. Sibel Can, giydiği sahne kostümüyle çok beğenildi.

13 Ağustos 2021, Cuma 13:19 Son Güncelleme:
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 Beyazlar içinde kuğu gibi olan 51 yaşındaki Sibel Can saç modeli ve makyajı ile "20 yaş gençleşmiş" yorumlarını aldı. Yaklaşık üç saat Harbiye sahnesinde kalan Sibel Can, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sibel Can sosyal medyadan paylaştığı pozları ile de büyük beğeni topladı.

  

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