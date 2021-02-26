Magazin Sibel Can ve Hakan Altun’dan muhteşem performans

Sibel Can ve Hakan Altun’dan muhteşem performans

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Sibel Can ve Hakan Altun’dan muhteşem performans

Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun’un üstlendiği, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klarnetini konuşturduğu “Şarkılar Bizi Söyler”de Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri "Tanrı İstemezse" yeniden seslendirildi.

26 Şubat 2021, Cuma 00:00 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri "Tanrı İstemezse" Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici tarafından müthiş bir performans ile yeniden seslendirildi. Müslüm Baba'yı anarken herkes eskilere gitti. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ise klarnet şovuyla kulakların pasını sildi. Şarkılar Bizi Söyler'de yaşanan o muhteşem anlar...



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