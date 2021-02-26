Sibel Can ve Hakan Altun’dan muhteşem performans

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri "Tanrı İstemezse" Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici tarafından müthiş bir performans ile yeniden seslendirildi. Müslüm Baba'yı anarken herkes eskilere gitti. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ise klarnet şovuyla kulakların pasını sildi. Şarkılar Bizi Söyler'de yaşanan o muhteşem anlar...







