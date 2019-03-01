Sibel Can’a satılan otomobil ile ilgili İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada son duruşma bugün görüldü. Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in yargılandığı davada, Çelik’in avukatı Çağatay Uygun son savunmasında “Müvekkilim şayet dolandırıcı bir insan olsaydı yurt dışına kaçıp giderdi. Müvekkilimin firması 60 yıllık bir firma. Kesinlikle dolandırıcılık suçu oluşmamıştır” dedi.

Çelik’in bir diğer avukatı Metin Ünlü ise savunmasında “Tüketici Mahkemesince 300 bin TL’yi aşkın bir parayı karşı tarafa (Sibel Can) ödeyin şeklinde bir verilmiştir. Ortada hukuki bir ihtilaf vardır. Bahse konu araç karşı tarafa teslim edilmiştir. Katılan taraf hem arabayı kullanıyor hem de 300 bin TL para için icra dairesinde takip yapmaktadır. Bunun üzerine müvekkilim de 500 bin TL’lik teminat göstermiştir. Burada dolandırılan kim bunu takdirinize bırakıyorum” dedi.

Mahkeme, son savunmaları aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme Çelik’e yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis 80 bin TL de adli hapis cezası verdi. Hürriyet/Dinçer Gökçe