DenemeSibel Can da Tarkan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Sibel Can’ın 20’li yaşları 90’lara denk geldi. O dönem fotoğraflar cep telefonu ve dijital olmadığı için ya albümlerde ya da sandıklarda saklı.

Ben de arşivimi karıştırıp Sibel Can’ın dönemin ünlü kulübü Etiler 29’da pazarları düzenlenen Türk gecesinde reklamcı Serim Sunguroğlu’nun omzunda dans ederken çektiğim bir fotoğrafını buldum. Sibel Hanım’ı nostaljik bir yolculuğa çıkarmak için de köşemde yer verdim.





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