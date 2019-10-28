Sibel Can'ın mutluluk formülü

Sibel Can, Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle buluştu

28 Ekim 2019, Pazartesi 14:36
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Sibel Can'ın mutluluk formülü

Sibel Can, Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, “Gösterişin, torpilin, kibrin ve egonun gezdiği bu çağda, aslında sadelik ne kadar kıymetli.

'Uzun zamandır bunun farkındayım'

Bunun farkına vardığımızda sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Uzun zamandır bunun farkındayım. Şanslıyım ve çok mutluyum” dedi.


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