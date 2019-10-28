Sibel Can'ın mutluluk formülü
Sibel Can, Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle buluştu
Sibel Can, Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, “Gösterişin, torpilin, kibrin ve egonun gezdiği bu çağda, aslında sadelik ne kadar kıymetli.
'Uzun zamandır bunun farkındayım'
Bunun farkına vardığımızda sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Uzun zamandır bunun farkındayım. Şanslıyım ve çok mutluyum” dedi.
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