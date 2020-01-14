Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt çapkınlık turunda

Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt, özel hayatında hızlı çıktı. geçen yıllarda İstanbul gecelerinde güzellerle boy gösteren 19 yaşındaki genç adam, önceki akşam da çapkınlık turundaydı. Aksüt, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Yanındaki güzel de yere eğdi. Annesinin 1 milyon liralık lüks otomobilinin direksiyonunda görüntülenen Aksüt'ün trafiğin sıkışmasıyla yakayı ele verdi.

"Bizi çekiyorlar, başını eğ"

Bir anda flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran acemi çapkın, hemen aşkına "Bizi çekiyorlar. Başını eğ" diye talimat verdi. Emir Aksüt'ün yanındaki güzel de panikle boylu boyunca yere yattı. Görüntü vermemek için başını devekuşu misali yere gömen genç kız, yüzünü de montuyla gizledi. Trafiğin açılmasıyla gaza basan Aksüt, emniyet kemerini takmayarak da kuralları çiğnedi. Lüks aracını büyük oğlu Engincan'a da tahsis eden Can'ın çocuklarını özel hayatlarına dikkat etmesi için uyardığı konuşuluyor.

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