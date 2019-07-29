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Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural konserde boş durmadı

Sibel Can önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı

29 Temmuz 2019, Pazartesi 08:09 Son Güncelleme:
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Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural konserde boş durmadı

Kendisini en önden izleyen oğlu Engincan Ural konsere sadece seyirci kalmadı. Provalara katıldı, gecenin organizasyonuyla ilgilendi, annesinin fotoğraflarını da çekti.

Engincan “Annemi hiçbir konserinde yalnız bırakmam. O da bizi yanında istiyor. Favorim olan şarkısı ‘Sen Gelmez Oldun’. Bu kalabalığı görünce gururlanıyorum. Tüylerim diken diken oluyor” dedi.

Bu arada Engincan’ın servet değerindeki saati de dikkat çekti.

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