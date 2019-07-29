Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural konserde boş durmadı
Sibel Can önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı
Kendisini en önden izleyen oğlu Engincan Ural konsere sadece seyirci kalmadı. Provalara katıldı, gecenin organizasyonuyla ilgilendi, annesinin fotoğraflarını da çekti.
Engincan “Annemi hiçbir konserinde yalnız bırakmam. O da bizi yanında istiyor. Favorim olan şarkısı ‘Sen Gelmez Oldun’. Bu kalabalığı görünce gururlanıyorum. Tüylerim diken diken oluyor” dedi.
Bu arada Engincan’ın servet değerindeki saati de dikkat çekti.