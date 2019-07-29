Kendisini en önden izleyen oğlu Engincan Ural konsere sadece seyirci kalmadı. Provalara katıldı, gecenin organizasyonuyla ilgilendi, annesinin fotoğraflarını da çekti.

Engincan “Annemi hiçbir konserinde yalnız bırakmam. O da bizi yanında istiyor. Favorim olan şarkısı ‘Sen Gelmez Oldun’. Bu kalabalığı görünce gururlanıyorum. Tüylerim diken diken oluyor” dedi.

Bu arada Engincan’ın servet değerindeki saati de dikkat çekti.