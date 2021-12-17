Magazin Sibel Gökçe ile İbrahim Tatlıses davasında karar verildi

Sibel Gökçe ile İbrahim Tatlıses davasında karar verildi

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Sibel Gökçe ile İbrahim Tatlıses davasında karar verildi

İbrahim Tatlıses, eski oryantal Sibel Gökçe’ye tazminat davası açmıştı, Tatlıses tazminat davasını ikinci kez kazandı.

17 Aralık 2021, Cuma 11:34 Son Güncelleme:
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Sibel Gökçe, 8 yıl önce katıldığı televizyon programında, “20 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım” açıklaması yapmıştı. İbrahim Tatlıses bu iddiaların ardından Gökçe’ye 60 bin liralık tazminat davası açtı.

Tatlıses açıklamaların onuru ve itibarına zarar verdiğini öne sürdü. Mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses’in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın tazminat miktarı yönünden davayı bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlandı.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasına sadece avukatlar katıldı. Mahkeme, yine İbrahim Tatlıses’i haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalılar Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 10 bin lira manevi tazminatı 8 yıllık faiziyle birlikte İbrahim Tatlıses’e ödemesine karar verdi. Hürriyet/ Özge Eğrikar


 

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