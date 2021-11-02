Kültür & Sanat Sibel Horada'nın sergisi 4 Kasım perşembe günü açılıyor

Sibel Horada'nın sergisi 4 Kasım perşembe günü açılıyor

Kültür & Sanat

Sibel Horada'nın sergisi 4 Kasım perşembe günü açılıyor

Sibel Horada’nın “Kesinti ve Akış” adlı kişisel sergisi, 4 Kasım- 11 Aralık tarihleri arasında Versus Art Project’te izleyiciyle buluşuyor.

02 Kasım 2021, Salı 15:18 Son Güncelleme:
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Sanatçının geçmiş çalışmalarından beri süregelen kentsel, arkeolojik ve ekolojik kültürler arasında ilişki kurma pratiği bu sergide de kendini gösterirken, güncel çalışmaları bellek ve hafıza üzerine sorgulamalarına farklı bir boyut katıyor.

Taksim, inşaat, ulusal kimlik, hafıza, su yolları, meydanlar ve yıkımlar serginin başlıca referans noktalarını oluşturuyor. Mekânın hafızasını tutmak mümkün mü? Peki ya bir şehrin hafızasını?

Sibel Horada’nın üretimlerinde bu sorular cevaplarını hafıza tutmanın ötesinde, yeniden üretme ve dönüştürme olarak buluyor.

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