Sibel Tüzün, mültecilerin Yunanistan’a gitmek için beklediği Pazarkule Sınır Kapısı’na gitti. Çocuklar için çok üzüldüğünü belirten şarkıcı, “En zor durumda olanlar onlar. Yetişkinler başının çaresine bakıyor. Bebekler çok büyük travma geçiriyor. Çocuklar sessiz, neşesiz, yalnız ve içine kapanmışlar. Kalplerine dokunmak gerekiyor. Bu durumu çözemezsek üzücü olur. Onlar için ağlamayı kabul etmiyorum. Bu onları aşağıya çeker. Onlara gülerek bakmayı tercih ettim” açıklamasını yaptı.

'Önümüzdeki günlerde yeniden gideceğim'

Eve dönünce ağladığını söyleyen Tüzün, “Kadınlar için hijyenik eşyalar götürdüm. Çocuklar için süt aldım. Zararlı olduğunu biliyorum ama bebeklerin yüzü gülsün diye lolipoplar temin ettim. Görevlilerden ihtiyaçlarını öğrendim. Önümüzdeki günlerde yeniden gideceğim” dedi.

'Toprakta yatıyorlar'

Minikler için kreş yapıldığını anlatan şarkıcı, “Toprakta yatıyorlar. İnşaat son aşamada. Onlara ne kadar iyi bakarsak, o kadar güzel olur. Onlarla oyun oynamak istiyorum. Psikolojik olarak da destek gerekiyor“ şeklinde konuştu.



