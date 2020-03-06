Magazin Sibel Tüzün Pazarkule Sınır Kapısı'na yardım götürdü

Sibel Tüzün Pazarkule Sınır Kapısı'na yardım götürdü

Magazin

Sibel Tüzün Pazarkule Sınır Kapısı'na yardım götürdü

Pazarkule Sınır Kapısı’na yardım götüren Sibel Tüzün, “En zor durumda olanlar çocuklar... Onlar sessiz, neşesiz, yalnız ve içine kapanmışlar. Kalplerine dokunmak gerekiyor” dedi.

06 Mart 2020, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sibel Tüzün, mültecilerin Yunanistan’a gitmek için beklediği Pazarkule Sınır Kapısı’na gitti. Çocuklar için çok üzüldüğünü belirten şarkıcı, “En zor durumda olanlar onlar. Yetişkinler başının çaresine bakıyor. Bebekler çok büyük travma geçiriyor. Çocuklar sessiz, neşesiz, yalnız ve içine kapanmışlar. Kalplerine dokunmak gerekiyor. Bu durumu çözemezsek üzücü olur. Onlar için ağlamayı kabul etmiyorum. Bu onları aşağıya çeker. Onlara gülerek bakmayı tercih ettim” açıklamasını yaptı.

'Önümüzdeki günlerde yeniden gideceğim'

Eve dönünce ağladığını söyleyen Tüzün, “Kadınlar için hijyenik eşyalar götürdüm. Çocuklar için süt aldım. Zararlı olduğunu biliyorum ama bebeklerin yüzü gülsün diye lolipoplar temin ettim. Görevlilerden ihtiyaçlarını öğrendim. Önümüzdeki günlerde yeniden gideceğim” dedi.

'Toprakta yatıyorlar'

Minikler için kreş yapıldığını anlatan şarkıcı, “Toprakta yatıyorlar. İnşaat son aşamada. Onlara ne kadar iyi bakarsak, o kadar güzel olur. Onlarla oyun oynamak istiyorum. Psikolojik olarak da destek gerekiyor“ şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Sibel Tüzün'ün eski kocası başına bela olduSibel Tüzün: Kar benim için terapi gibi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (6 Mart 2020)