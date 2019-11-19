Sibel Tüzün, 2016'da boşandığı prodüktör Ender Balcı'nın kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Tehdit ve şantaj mesajları atmaya devam eden Balcı, 21 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Ender Balcı, şarkıcıyı kast ederek "Sürekli kocalarını başka adamlarla aldatıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Yeniden şikayetçi oldu

Sibel Tüzün, eski eşini bir kez daha şikayet etti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; hakim karşısına çıkan Ender Balcı, duruşmaya iki tanık getirdi. Tanık Erhan Akman; Sibel Tüzün'ün ilk eşiyle evliyken, ileride ikinci eşi olacak kişiyle birlikte olduğunu, ikinci eşiyle evliyken de Ender Balcı ile ilişki yaşadığını söyledi. Tanık Umut İsan da Sibel Tüzün'ün, evliyken müzik sektöründen kişilerle beraber olduğunu öne sürdü.

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