Sibel Tüzün'ün eski kocası başına bela oldu
Sibel Tüzün; kendisini tehdit ettiği için hapis cezası alan eski eşi Ender Balcı ile bu kez hakaret davasında karşı karşıya geldi. Ender Balcı’nın duruşmaya getirdiği iki tanık, Sibel Tüzün’le ilgili şok iddialar ortaya attı.
Sibel Tüzün, 2016'da boşandığı prodüktör Ender Balcı'nın kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı.
Tehdit ve şantaj mesajları atmaya devam eden Balcı, 21 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Ender Balcı, şarkıcıyı kast ederek "Sürekli kocalarını başka adamlarla aldatıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Yeniden şikayetçi oldu
Sibel Tüzün, eski eşini bir kez daha şikayet etti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; hakim karşısına çıkan Ender Balcı, duruşmaya iki tanık getirdi. Tanık Erhan Akman; Sibel Tüzün'ün ilk eşiyle evliyken, ileride ikinci eşi olacak kişiyle birlikte olduğunu, ikinci eşiyle evliyken de Ender Balcı ile ilişki yaşadığını söyledi. Tanık Umut İsan da Sibel Tüzün'ün, evliyken müzik sektöründen kişilerle beraber olduğunu öne sürdü.
Bu haberi de okudularSibel Tüzün ve eski eşi Ender Balcı yine mahkemelik oldu
Haberin fotoğrafları için tıklayınSibel Tüzün eski eşinin sözlerini affetmedi!