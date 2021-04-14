Sibel Uzun'un, "Işığın Şifa Yolu" kitabı okurlarıyla buluşuyor
Yazar Sibel Uzun'un, "Işığın Şifa Yolu" kitabı çok yakında okurlarıyla buluşacak. Bio-enerji kavramlarıyla ilgili merak edilenlerin anlatıldığı kitap Spiritüel bilgiler içeriyor.
14 Nisan 2021, Çarşamba 21:06 Son Güncelleme:
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Yazarın yaptığı araştırmalar, spritüel bilgiler, enerji çalışmaları yaşam kalitesinin yükselmesine, kişinin kendi hayatını kolaylaştırmasına odaklı olup, on yıllık bir tecrübenin sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu kitapta yer almıştır.
Sibel Uzun; "En doğru şifa önce içsel yolculukta başlar. Kişinin kendisiyle yüzleşmesinde başlar, karanlık tüm duygu ve düşünceleriyle yüzleşip arınmasıyla başlar. Her neye bakarsanız bakın Hakk gözüyle bakmalısınız."
Bio-enerji ve Kozmik enerji kavramlarına da değinen Sibel Uzun, bio-enerjiyi "kendi enerjimizi kullandığımız alan" olarak tanımlayarak, " Yapılan çalışmalarda kendimizden aktarım yapmamalıyız, onun için bio-enerji çalışmalarını çok başarılı bulmuyorum" dedi.