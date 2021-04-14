Kültür & Sanat Sibel Uzun'un, "Işığın Şifa Yolu" kitabı okurlarıyla buluşuyor

Sibel Uzun'un, "Işığın Şifa Yolu" kitabı okurlarıyla buluşuyor

Kültür & Sanat

Sibel Uzun'un, 'Işığın Şifa Yolu' kitabı okurlarıyla buluşuyor

Yazar Sibel Uzun'un, "Işığın Şifa Yolu" kitabı çok yakında okurlarıyla buluşacak. Bio-enerji kavramlarıyla ilgili merak edilenlerin anlatıldığı kitap Spiritüel bilgiler içeriyor.

14 Nisan 2021, Çarşamba 21:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yazarın yaptığı araştırmalar, spritüel bilgiler, enerji çalışmaları yaşam kalitesinin yükselmesine, kişinin kendi hayatını kolaylaştırmasına odaklı olup, on yıllık bir tecrübenin sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu kitapta yer almıştır.

Sibel Uzun; "En doğru şifa önce içsel yolculukta başlar. Kişinin kendisiyle yüzleşmesinde başlar, karanlık tüm duygu ve düşünceleriyle yüzleşip arınmasıyla başlar. Her neye bakarsanız bakın Hakk gözüyle bakmalısınız."

Bio-enerji ve Kozmik enerji kavramlarına da değinen Sibel Uzun, bio-enerjiyi "kendi enerjimizi kullandığımız alan" olarak tanımlayarak, " Yapılan çalışmalarda kendimizden aktarım yapmamalıyız, onun için bio-enerji çalışmalarını çok başarılı bulmuyorum" dedi.

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Soğuk kuzeyin sıcak şehri: Kopenhag
Burak Akkul
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Ateş böcekleri geri döndü!
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Ece Dağıstan ve Fazıl Say evli ama 2 ayrı evde oturuyorlar. Yani?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 90'lar ve 2000'lerden 10 unutulmaz romantik gençlik filmi