Yazarın yaptığı araştırmalar, spritüel bilgiler, enerji çalışmaları yaşam kalitesinin yükselmesine, kişinin kendi hayatını kolaylaştırmasına odaklı olup, on yıllık bir tecrübenin sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu kitapta yer almıştır.

Sibel Uzun; "En doğru şifa önce içsel yolculukta başlar. Kişinin kendisiyle yüzleşmesinde başlar, karanlık tüm duygu ve düşünceleriyle yüzleşip arınmasıyla başlar. Her neye bakarsanız bakın Hakk gözüyle bakmalısınız."

Bio-enerji ve Kozmik enerji kavramlarına da değinen Sibel Uzun, bio-enerjiyi "kendi enerjimizi kullandığımız alan" olarak tanımlayarak, " Yapılan çalışmalarda kendimizden aktarım yapmamalıyız, onun için bio-enerji çalışmalarını çok başarılı bulmuyorum" dedi.