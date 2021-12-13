Siber dünyanın iki yüzü

Sırbistan’da ünlü internet fenomeni Kristina ‘Kika’ Dukic (21) önceki gün başkent Belgrad’da ölü bulundu. Kika’nın canına kıydığı açıklandı. YouTube, Instagram ve Twitch’te toplam 1 milyonu aşan takipçisi olan Kika, görüntüsü nedeniyle siber zorbalığa uğradığını söylüyordu. Arkadaşları beş yıldır nefret dolu mesajlar aldığını ve bunlarla başa çıkamadığını söyledi. Kika daha önceki paylaşımlarından birinde, “Ne yaptıysam hiçbir zaman yeterli bulunamadım” demişti

ESTETİK SUÇLAMASI

Kika’nın hedef gösterilmesinde rol oynamakla suçlanan bir başka fenomen Bogdan Ilic dört saat sorgulandı. Ilic’in takipçilerinin Kika’ya “Git kendini öldür” yazdığı iddia edildi. ‘Baka Prase’ olarak tanınan Ilic, Kika’yı ‘estetik güzeli bir sahtekar’ olmakla itham ediyordu. Yetkililer, sosyal medyadaki ‘kişiyi yetersiz hissettirme’ kültürünün tehlikeli boyutlara vardığını, 2021’de siber zorbalığın küresel olarak pandemi öncesine göre yüzde 40 arttığını söylüyor.

Kika Dukic, son Instagram paylaşımında da ‘Ay’a giden bir kız’dan bahsetmişti.

YOUTUBE MUCİZESİ

ABD’de YouTube fenomeni Jeremy Beau Sides (42), 21 yıldır kayıp iki gencin izini buldu. 2000’de evden partiye gitmek için çıkıp bir daha görülmeyen Erin Foster (17) ve Jeremy Bechtel’ın (18) başına ne geldiğini merak eden Sides, onlar hakkında yayın yapmaya başladı. Elindeki ipuçlarıyla Tennessee eyaletindeki Calfkiller Nehri’ne dalmaya karar verdi. Ses dalgaları ile cisim bulmaya yarayan cihazı kullanarak tarama yaptı.

İKİ AYDA DÖRDÜNCÜ

Bir araç enkazına ulaştı. Bu araç, Erin ile Jeremy’nin kaybolmadan önce bindikleri otomobildi. Haber verilen polis, aracı sudan çıkardı. Araçtaki insan kalıntılarının Erin ve Jeremy’ye ait olduğu düşünülüyor. İki aile de çocuklarının akıbetinin belli olmasıyla buruk bir sevinç yaşadı. Bu olay, ABD’de son iki ayda YouTube’daki amatör dedektifler sayesinde bulunan dördüncü kayıp vakası oldu.