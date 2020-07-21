Siber risklere karşı Ray Sigorta’dan Cyberella güvencesi

Evden çalışma ve evde oturma sürelerinin artmasının internet kullanımıyla beraber siber riskleri de artırdığını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Yaşam koşullarımızın değişmesi doğal olarak alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Sadece nisan ve mayıs aylarına bakıldığında bile Türkiye’deki sabit veri kullanımının %40 seviyelerinde artış gösterdiğini gördük. Servis sağlayıcıların raporlarına göre yıllık bazda %20’ye varan artışlar var” diye konuştu.

Ray Sigorta olarak bu alandaki ihtiyacı karşılamak için Cyberella Siber Güvenlik Sigortası isimli yeni bir ürün geliştirdiklerini belirten Erdoğan, böylece bireyleri hem sanal hem de gerçek kimlik hırsızlarına karşı makul fiyatlı, sağladığı asistans hizmetleriyle güvenilir ve kapsamlı bir ürün ile güvence altına aldıklarını söyledi.

Koruma poliçe kesildikten hemen sonra başlıyor

Korumanın hasar gerçekleştikten sonra değil, poliçenin kesildiği andan itibaren başladığı Ray Sigorta’nın Cyberella Siber Güvenlik Sigortası son derece kapsamlı ve önleyici bir koruma sağlıyor. Konu siber saldırılar olduğunda hasarın önlenmesi, hasarın karşılanmasından daha önemli olabiliyor. Cyberella ile beraber sağlanan koruma yazılımı sigortalıları potansiyel saldırılardan korumakla kalmıyor, sunulan Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti sayesinde de sigortalıların kişisel verileri, poliçe süresince 7/24 internet üzerinde taranıyor. Bu taramalarda sigortalının banka hesap numarası, kimlik, ehliyet numarası, e-posta adresi gibi takibi yapılan kişisel verileri ile karşılaşılırsa hemen poliçe sahibine uyarı gönderiliyor ve anında bir aksiyon planı oluşturuluyor. Kimlik hırsızlığına yönelik mağduriyet durumunda ise özel olarak tayin edilen uzman danışmanlar süreç çözümlenene kadar poliçe sahibine her türlü konuda yardımcı oluyor. Yine plan kapsamında aynı aile içerisinde 5 kişinin kullanabileceği bir koruma yazılımı da ücretsiz olarak veriliyor.