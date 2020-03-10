Siber sahtekarların koronavirüs tuzağı

Adında koronavirüs geçen zararlı dosyalar içeren cihazların sayısı 403’e ulaştı. 513 farklı tür dosyada toplamda 2 bin 673 tehdit saptandı. Kaspersky Zararlı Yazılım Analisti Anton Ivanov, “Bazı zararlı dosyalar e-posta üzerinden yayılıyor. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gönderildiği iddia edilen bir dosyada koronavirüs kurbanlarının bir listesinin bulunduğu söyleniyor. E-posta ile gönderilen bu dosya aslında başka zararlı dosyaları gizlice indirmekte kullanılan bir truva atı olarak öne çıkıyor. Bir diğer casus truva atı ise bulaştığı cihazdaki parolaları ve başka verileri toplayıp saldırgana gönderiyor” diye konuştu.

Bilgi paylaşmayın

Güvenlik araştırmacısı Tatyana Scherbakova da maske ve benzeri ürünler gönderileceğini veya sahte aşılar hakkında bilgi verileceğini belirterek kimlik avı sitelerine yönlendiren e-postalar tespit ettiklerini aktararak, “Kullanıcılar e-postadaki bağlantıya tıkladığında bir kimlik avı sitesine yönlendiriliyor. Burada kişisel bilgilerini paylaşmaları isteniyor. Bu bilgiler de siber suçluların eline geçiyor” dedi.







