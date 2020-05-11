IntelProbe'un "2019 Yıllık Siber Tehdit İstihbaratı Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, siber saldırılardan en fazla etkilenen ülkelerin yer aldığı bölgeler sırasıyla; Asya-Pasifik (yüzde 45), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (yüzde 30), Latin Amerika (yüzde 13) ve Kuzey Amerika (yüzde 12) oldu.

Siber saldırıların kaynağı (web tabanlı) olan ülkeler listesinde ise ilk 3 sırada; ABD, Hollanda ve Almanya yer aldı.

Küresel çapta en çok siber saldırı alan sektörler; finans ve sigorta, taşımacılık ve profesyonel hizmetler oldu.

Şirketler için en büyük siber tehditler sıralamasında ise ilk 3 sırayı; müşteri bilgileri, finansal bilgiler ve stratejik planlar oluşturdu.