Siber saldırıların hedefi olması Türkiye'nin küresel etkinliğini gösteriyor
Uzmanlar, siber saldırıların özellikle son yıllarda siyasi olaylara bağlı olarak geliştiğini, Türkiye'ye yönelik artan siber saldırıların ise ülkenin küresel düzeydeki etkinliğinin bir yansıması olduğunu belirtiyor.
11 Mayıs 2020, Pazartesi 09:55 Son Güncelleme:
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IntelProbe'un "2019 Yıllık Siber Tehdit İstihbaratı Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, siber saldırılardan en fazla etkilenen ülkelerin yer aldığı bölgeler sırasıyla; Asya-Pasifik (yüzde 45), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (yüzde 30), Latin Amerika (yüzde 13) ve Kuzey Amerika (yüzde 12) oldu.
Siber saldırıların kaynağı (web tabanlı) olan ülkeler listesinde ise ilk 3 sırada; ABD, Hollanda ve Almanya yer aldı.
Küresel çapta en çok siber saldırı alan sektörler; finans ve sigorta, taşımacılık ve profesyonel hizmetler oldu.
Şirketler için en büyük siber tehditler sıralamasında ise ilk 3 sırayı; müşteri bilgileri, finansal bilgiler ve stratejik planlar oluşturdu.