'Siber tehdide karşı siber güvenlik uzmanları yetiştirilmeli'

Panelde konuşan Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, siber güvenlik tehditlerine karşı, güvenlik öğelerini güncelleme ve yükseltme maliyetini kontrol etmek için güvenlik ağı işlevlerinin de sanallaştırılası gerektiğini belirtti.

"SİBER GÜVENLİK UZMANLARI YETİŞTİRMELİYİZ"

Küçük sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel çapta işletmelerin dijital dönüşüm stratejileri; maliyetleri düşüren, altyapı karmaşasını ortadan kaldıran ve çalışma alanını genişleten SDN ve bulut teknolojileri etrafında şekilleniyor. Geleneksel güvenlik araçları ve yaklaşımları dinamik, sanal ve dağıtılmış bulut ortamlarının zorluklarına pek uygun olmadığından, yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için güvenlik ekipleri, güvenlik stratejileri güncellenmek zorunda. Bu anlamda bulut güvenliği konusunda yetenekli siber güvenlik uzmanları yetiştirmemiz çok önemli.”