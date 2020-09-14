Siberian Times sitesinin haberine göre Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha) Cumhuriyeti'nde ren geyiği çobanları, 15 bin yıl önce nesli tükenmiş bir mağara ayısının mumyasını buldu. Bulgunun 39 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor.

Bugüne kadar mağara ayılarının sadece kemikleri bulunduğu için bu keşfi, dünya bilimi için gerçek bir atılım olarak nitelendiriliyor. Sibirya’daki sürekli don olayı sayesinde mağara ayısının burun, diş ve kürk dahil olmak üzere tüm iç organları tamamen korunmuş olarak bulundu.

Mağara ayısının kalıntıları, Yakutistan’daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'nde incelenecek. Bilim insanları ayının tam yaşını tespit edebilmek için radyo karbon analizi yapacak.

Mağara ayısı (Ursus spelaeus), Avrasya’da yaşamış ve yaklaşık 15 bin yıl önce nesli tükenmiş tarih öncesi bir tür veya alttür olarak sınıflandırılıyor.